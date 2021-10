L'annuncio a Stoccolma Nobel per l'Economia a David Card e Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens Per il loro contributo all'economia del lavoro e gli studi sulle relazioni causali

Dopo aver assegnato i premi per medicina, fisica, chimica, letteratura e pace, la Royal Swedish Academy of Sciences ha annunciato i vincitori del Nobel per l'Economia di quest'anno. Il premio va per metà a David Card per il suo contributo empirico all'economia del lavoro e per metà a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens per i contributi metodologici sulle analisi delle relazioni causali. Sono tutti e tre americani.I vincitori, spiega l'accademia, "ci hanno fornito nuove informazioni sul mercato del lavoro e hanno mostrato quali conclusioni su causa ed effetto si possono trarre dagli esperimenti naturali. Il loro approccio si è diffuso in altri campi e ha rivoluzionato la ricerca empirica"."Gli studi di Card sulle questioni fondamentali per la società e i contributi metodologici di Angrist e Imbens hanno dimostrato che gli esperimenti naturali sono una ricca fonte di conoscenza. La loro ricerca ha sostanzialmente migliorato la nostra capacità di rispondere a domande causali chiave, il che e' stato di grande beneficio per la societa'", afferma Peter Fredriksson, presidente del Comitato del Premio per le scienze economiche.Lo scorso anno l'ambito riconoscimento è andato agli statunitensi Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson "per aver migliorato la teoria dei meccanismi d'asta e averne inventati di nuovi". Nel 2019 hanno vinto Abhijit Banerjee (indiano naturalizzati statunitense), Esther Duflo (francese, seconda donna a ottenere il Nobel in economia) e Michael Kremer "per il loro approccio sperimentale nell'affrontare il problema della povertà globale"; docenti i primi due al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, e il terzo all'Universita' di Harvard.Il Nobel è andato negli Stati Uniti anche nel 2018: William D. Nordhaus e Paul M. Romer sono stati insigniti "per i loro studi su alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo, sul come combinare una crescita sostenibile a lungo termine dell'economia globale con il benessere della popolazione".