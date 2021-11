"Abbiamo il dovere di promuovere una cultura basata sui fatti" Il Nobel Giorgio Parisi tiene una lectio magistralis alla Sapienza Un intervento sul ruolo della scienza oggi, degli scienziati e della divulgazione ma anche il ruolo della politica e dei governi

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, ha tenuto una lectio magitralis, dal titolo "Il senso della Scienza" sul suo ruolo e quello degli scienziati e della politica. Nella lectio il premio Nobel si è soffermato sulle forti tendenze antiscientifiche nella società attuale :"Con un vorace consumismo tecnologico si diffondono pratiche astrologiche, omeopatiche, antiscientifiche". Parla di "cattivi divulgatori". Dice che "Abbiamo il dovere di promuovere una cultura basata su fatti e impedire la diffusione di pseudoscienza"."Non deve sorprendere che di fronte a un virus nuovo e a una situazione in cui i dati giungevano intermittenti e incompleti, gli esperti del settore si siano trovati talvolta in disaccordo, specie sui comportamenti da adottare. In un tempo in cui la scienza televisiva sembra indecisa, con grande scandalo del pubblico, il nostro ruolo diventa sempre più importante sia per arrivare più velocemente possibile ad un consenso nella comunità scientifica, sia per diffondere al pubblico i risultati su cui si è raggiunto il consenso. Abbiamo il dovere di promuovere una cultura basata sui fatti"."È possibile che questa sfiducia di massa nella scienza che arriva fino al nostro Parlamento sia dovuta anche ad una certa arroganza degli scienziati che presentano la scienza come sapienza assoluta, rispetto agli altri saperi opinabili a volte l'arroganza consiste nel non cercare di far arrivare al pubblico le prove di cui si dispone, ma di chiedere un assenso incondizionato bastato sulla fiducia negli esperti", ha detto Parisi, "Proprio il rifiuto di non accettare i propri limiti può indebolire gli scienziati", ha aggiunto. "Questo interesse nella scienza ha avuto una ricaduta insospettata. Molte persone sono rimaste sconcertate dal vedere scienziati illustri accapigliarsi con la stessa veemenza che potrebbero avere esponenti politici di partiti diversi", ha detto. E ha avvertito: "La scienza a volte è sentita come una cattiva maestra che ci ha portato nella direzione sbagliata e cambiare questa percezione non è facile"."Se anche a livello planetario la scienza continuerà a svilupparsi e a trascinare la tecnologia, non c'è nessuna garanzia che questo accada anche in un Paese come l'Italia", dove "la deindustrializzazione sistematica è il filo conduttore della storia italiana dalla tragica morte di Mattei". Ed "è ben possibile - ha concluso - che i nostri governanti decidano che l'industria e la ricerca italiana debbano avere un posto sempre più secondario e che il Paese debba lentamente scivolare verso il terzo mondo. Se consideriamo anche il lento decadere della scuola pubblica, il disinvestimento dell'impegno finanziario del governo italiano nei beni culturali, ci rendiamo conto che tutte le attività culturali italiane sono in lento, ma costante, declino. Bisogna difendere la cultura italiana su tutti i fronti".Al j'accuse di Parisi risponde il Presidente Mattarella nel suo intervento: "Il periodo di sottovalutazione del peso del ruolo della scienza mi pare, quanto meno in Italia, chiuso tra parentesi, dopo l'esperienza di questa emergenza che abbiamo attraversato che a tutti ha fatto percepire il valore, l'importanza, l'indispensabile credito da conferire alla scienza". E ha continuato "Possiamo cioè sperare con fiducia nella consapevolezza del valore della scienza, anche nella vita istituzionale, in modo da poter fare nostra la citazione (fatta dal premio Nobel Giorgio Parisi, ndr.) di Robert Wilson: 'Si possa fare ciò per cui vale la pena contribuire alla vita comune'".