A 80 km da Oslo Norvegia: uccide cinque persone con arco e frecce, arrestato un uomo La polizia: non si esclude una matrice terroristica per l'attacco a Kongsberg

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er informert om situasjonen på Kongsberg og følger den tett. — Justisdepartementet (@Justisdep) October 13, 2021

Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco condotto con arco e frecce a Kongsberg, cittadina di 28mila abitanti nel sud della Norvegia, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che un uomo è stato fermato e che ''ha agito da solo''. ''Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte", ha detto Aas senza quantificare il numero delle vittime.Secondo i media locali, le vittime sono almeno cinque. Un agente di polizia sarebbe rimasto ferito alla schiena da una freccia.La polizia norvegese non esclude che dietro l'attacco condotto ci sia un ''background terroristico''. L'azione è avvenuta in una zona residenziale davanti ad alcuni negozi, ora isolata dalle forze dell'ordine.L'aggressore di Kongsberg avrebbe anticipato l'intenzione di compiere la strage condotta oggi sul suo canale di Youtube, mostrando la sua abilità con arco e frecce. Lo riferiscono i social network identificando l'aggressore in Rainer Winklarson. Al momento le autorità norvegesi non hanno confermato.L'attacco è partito da un supermercato, la Coop Extra sul lato ovest di Kongsberg. Lo riportano i media norvegesi secondo i quali l'uomo avrebbe colpito le sue vittime dal supermercato. Da qui, poi, si sarebbe sostato in altre zone di Kongsberg, tutte isolate dalle autorità. Sui luoghi dove è avvenuta l'aggressione sono presenti veicoli di emergenza, tra cui ambulanze, auto della polizia ed elicotteri.Diversi quartieri di Kongsberg vicini alla zona dell'attacco con arco e frecce sono stati transennati e i residenti invitati a restare a casa, nonostante la polizia abbia riferito di un unico responsabile già arrestato. Filmati televisivi mostrano un ampio dispiegamento di forze di polizia armate e ambulanze. Sono stati inviati anche un elicottero e una squadra di artificieri. Allertati anche i servizi di intelligence. L'emittente pubblica NRK ha mostrato sul suo sito web una foto inviata da un testimone che mostra una freccia nera conficcata saldamente in un muro.''Una tragedia per tutti. Non ci sono parole per descriverla''. Così il sindaco di Kongsberg, Kari Anne Sand, ha commentato l'attacco. ''L'unità di crisi è attiva e funzionante, cerchiamo di aiutare tutte le persone coinvolte'', ha aggiunto Sand.La polizia di Oslo ha inviato rinforzi a Kongsberg. Lo ha annunciato Unni Grondal, portavoce della polizia di Oslo, dicendo che "stiamo aiutando con risorse di assistenza nazionale come elicotteri della polizia, artificieri e squadre di emergenza". Le indagini sono in corso.La premier norvegese, Erna Solberg, ha definito ''spaventoso'' l'attacco con arco e frecce, un'azione che ''ci ha scosso''. Durante una conferenza stampa, Solberg ha affermato che l'aggressore ''ha compiuto atti orribili contro diverse persone''.Il ministro della Giustizia e per la gestione delle emergenze in Norvegia, Monica Maeland, è stata informata e sta seguendo gli sviluppi. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia di Oslo su Twitter.