​​Pil -9% nel 2020 poi rimbalzo al +6% nel 2021 Il governo approva la Nota di aggiornamento al Def

La maggioranza raggiunge l'accordo sulla Nota di aggiornamento al Def: il Pil è atteso al -9% nel 2020, con un rimbalzo al +6% nel 2021. Il rapporto Deficit/Pil è stimato al 10,8% nel 2020, ma scenderà al 7% programmatico nel 2021 con un'espansione di 1,3 punti rispetto al tendenziale, poi al 4,7% programmatico nel 2022, al 3% programmatico nel 2023. Il rapporto Debito/Pil è stimato al 158% nel 2020, in discesa già nel 2021 e per il prossimo triennio. La Nota di aggiornamento con il nuovo quadro macroeconomico sarà presentata oggi in consiglio dei ministri, il via libera è atteso per domenica."La caduta del Pil che sembrava vertiginosa si è un po' ridotta, ma non significa che non ci siamo problemi", ha detto il ministro Roberto Gualtieri. "Siamo consapevoli - spiega Gualtieri che l'impatto del coronavirus è stato pesante. L'Italia è stata molto efficiente nel contenere la pandemia e il governo è riuscito a intervenire in modo massiccio anche grazie al contesto europeo".Il ministro annuncia poi una manovra da 40 miliardi di euro per il 2021. "Oggi abbiamo deciso i saldi, lo spazio di politica fiscale: tra Recovery plan e spinta di bilancio il prossimo anno faremo 40 miliardi di espansione fiscale" il che significa "più investimenti pubblici e sostegno agli investimenti privati", dice Gualtieri."Abbiamo deciso che l'anno prossimo faremo un'espansione fiscale significativa e abbiamo seguito anche le indicazioni che vengono dalle istituzioni internazionali", dice ancora il ministro. "Il deficit tendenziale sarebbe del 5,7% - spiega - lo portiamo al 7%. Il titolare dell'Economia ha ribadito che si procederà con la riforma fiscale che renderà "il sistema più semplice, più giusto, più equo e sosterrà di più chi lavora e chi produce".