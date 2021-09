Lombardia ​Nubifragio a Malpensa, persone salvate da auto presso scalo Vigili del fuoco al lavoro con gommoni da Rafting

Nubifragio Malpensa (foto Vigili del fuoco)

Condividi

Dieci persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco, dopo essere rimaste intrappolate nelle loro auto, nel perimetro esterno dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese), a causa di allagamenti causati da un violento nubifragio.Al lavoro gli specialisti del soccorso fluviale, impiegati anche nella zona Cargo, dove circa venti persone sono state evacuate con gommoni da Rafting.Diversi i problemi alla dogana extra Shengen dello scalo aeroportuale che, dopo essere stata chiusa, è stata poi parzialmente riaperta per far sbarcare i passeggeri di un volo appena atterrato. Tre aerei sono invece stati dirottati verso altri scali.In tarda serata, sono ripartiti i voli e l'operatività dell'aeroporto di Malpensa, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sullo scalo del Varesotto. Lo apprende LaPresse dall'Enav. I voli sono stati sospesi per circa due ore.