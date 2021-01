L'aggiornamento Vaccinate quasi 260mila persone in Italia, usato il 54.1% delle dosi "Riteniamo che questa accelerazione debba continuare se non ulteriormente incrementarsi", ha detto il commissario straordinario Arcuri al Tg1

Alla mezzanotte del 6 gennaio sono 259.481 le persone vaccinate in Italia contro il Covid-19, il 54.1% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati al nostro Paese.Secondo l'ultimo, la Regione con la percentuale più alta rispetto alle dosi consegnate resta il Lazio con il 77,9% seguita dalla Toscana (75,1%) e dal Veneto (73,8%)."Riteniamo che questa accelerazione debba continuare se non ulteriormente incrementarsi", ha detto il commissario straordinario Arcuri, intervistato dal Tg1.