La polemica politica Offese a Laura Castelli, Di Maio e Crimi: attacchi beceri e irresponsabili Lettera aperta di protesta di 50mila ristoratori. Lei: solo fake news, malgrado gli insulti andiamo avanti

Di Maio e Crimi fanno quadrato intorno alla viceministra all'Economia e alle Finanze, la pentastellata Laura Castelli, dopo una sua dichiarazione su alcune soluzioni nel campo della ristorazione. "Da ieri le forze politiche di opposizione non fanno altro che diffondere una notizia falsa attaccando Laura Castelli. Se pensano di fermare il lavoro di Laura e del movimento tramite la disinformazione e una becera propaganda anti politica non hanno capito nulla. Vai avanti laura". Lo scrive in un tweet il ministro degli Esteri, Luigi di Maio.Anche il capo politico del M5s, Vito Crimi, scrive su Twitter pubblicando una serie di insulti social alla viceministra. "Siamo senza parole, è l'ennesima dimostrazione di quanto irresponsabile e priva di professionalità sia una fetta rilevante della grancassa mediatica italiana. Forza Laura, il movimento 5 stelle è con te. Andiamo avanti". Poi sottolinea come una "politica becera" si stia muovendo "con il solo obiettivo di scatenare reazioni scoordinate contro la nostra viceministra".Ad attaccare la viceministra dell'Economia, a 48 ore dalle sue dichiarazioni in tv sugli imprenditori in crisi che andrebbero aiutati a cambiare attività, sono anche 50mila ristoratori. Lo fanno con una lettera aperta. Tra i firmatari, lo chef stellato Gianfranco Vissani. "Ci hanno dato dei pigri, dei rivoluzionari, multati e adesso anche degli incapaci", scrivono. E ricordano che la categoria "rappresenta il 13% del Pil italiano".L'esponente del Movimento 5 stelle nega i virgolettati a lei attribuiti dalla stampa. Solo fake news, si difende, rivelando in serata di aver ricevuto insulti e offese sui social e mostrandone alcuni. "Un attacco senza precedenti - denuncia su Facebook - alimentato da una ampagna di disinformazione montata ad arte da quella parte di opposizione che racconta di voler collaborare, ma preferisce falsificare le mie parole". Ma taglia corto: "Andiamo avanti".