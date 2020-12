La lotta alla pandemia Covid, in Olanda scatta nuovo lockdown di 5 settimane Lo ha annunciato questa sera il primo ministro Mark Rutte, confermando le anticipazioni dei media

Alla mezzanotte di oggi, l'Olanda entrerà in lockdown per le prossime cinque settimane.Lo ha annunciato questa sera il primo ministro Mark Rutte, confermando le anticipazioni dei media."Come governo ci rendiamo conto di quanto ciò sia duro , certamente prima di Natale. Ma il 2020 è un anno di lutto, perdita e dolore", ha detto Rutte ai media locali. Con le nuove misure rimangono aperti solo i negozi essenziali. Nelle case non si possono far entrare più di due persone estranee al nucleo sopra i 12 anni, che diventano tre il 24, 25 e 26 dicembre.Da domani tutte le scuole passano al'insegnamento a distanza, misura in vigore fino al 18 gennaio. Rutte ha ribadito "l"avviso urgente" a tutti i cittadini di rimanere a casa il più possibile ed evitare "viaggi non necessari" all'estero fino a marzo. E a chiesto ai cittadini di altri paesi di non recarsi in Olanda.