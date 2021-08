Cybersecurity Olanda, allarme ransomware: attacchi informatici in aumento Tre aziende olandesi di sicurezza informatica si dichiarano impotenti per fronteggiare, da sole, la minaccia. La polizia lancia una piattaforma con i codici dei ransomware più comuni

Condividi

Non solo la Regione Lazio: anche l'Olanda sarebbe sotto l'assedio degli hacker. La diffusione del ransomware si sta trasformando in "" e "la sicurezza del Paese è in pericolo". Gli attacchi ransomware, spiegano gli esperti di, sono sempre più numerosi e le richieste d'aiuto sono troppe per essere gestite dalle sole aziende. A lanciare l'allarme sono stati i manager di tre aziende olandesi di sicurezza informatica (Eye, Hunt & Hackett e Northwave) che, parlando ai media nazionali, hanno chiesto un intervento urgente del governo.Il ransomware è un malware (un codice malevolo) che si diffonde scaricando un file o un semplice allegato di posta elettronica apparentemente inoffensivo. Una volta scaricato, cripta i file nel sistema con l'obiettivo di chiedere un riscatto (ransom) per sbloccarli. Per cercare di arginare il fenomeno, la polizia olandese ha lanciato la piattaforma "No more ransom", che contiene i codici di decrittazione per alcuni dei malware più diffusi. Le vittime di attacchi sono invitate a controllare la piattaforma prima di considerare il pagamento del riscatto.