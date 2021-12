Olimpiadi, Cina a Usa: "Boicottaggio diplomatico è una farsa"

"Il cosiddetto 'boicottaggio diplomatico' da parte degli Stati Uniti è una farsa politica autodiretta" e un riflesso "di mentalità da Guerra Fredda". Un anota del portavoce della Missione cinese all'Onu, in quella che è la prima reazione ufficiale di Pechino, ha stroncato la decisione dell'amministrazione di Joe Biden di non inviare suoi rappresentanti a Pechino 2022 per protesta contro la violazione dei diritti umani. "Olimpiadi e Paralimpiadi sono il raduno per atleti e appassionati di sport invernali di tutto il mondo. Sono loro il successo dei Giochi, non la presenza di un pugno di funzionari di governo dei Paesi".Secondo le regole olimpiche, si legge nella nota, "i funzionari stranieri possono partecipare ai Giochi su invito dei loro comitati olimpici nazionali". Come Paese ospitante, la Cina è pronta per i Giochi invernali di Pechino, "aperti a tutti gli atleti e gli ospiti. Per quanto riguarda coloro che dicono di non voler venire, la risposta è che 'che tu venga o no', i Giochi olimpici e Paralimpici ci sono e saranno un successo". La decisione del governo degli Stati Uniti "riflette la sua mentalità della Guerra Fredda. Gli Usa vogliono solo politicizzare lo sport, creare divisioni e provocare scontri. Questo approccio non troverà sostegno ed è destinato a fallire", rendendo Washington "solo più isolata, in opposizione alla tendenza dei tempi e alla stragrande maggioranza dei Paesi e delle persone in tutto il mondo".