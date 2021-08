Il sindaco proclama lutto cittadino L’omicidio di Vanessa. Si cerca l'arma del delitto, Sciuto conosceva i movimenti della sua ex Ci sono ancora delle domande senza risposta in questa tragica vicenda. Vanessa Zappalà, 26 anni, è stata uccisa a colpi di pistola sul Lungomare di Acitrezza dall'ex fidanzato che poi si è tolto la vita

Sono due i nodi da scogliere e sui quali i Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno indagando. Il primo: dove sia finita l'arma del delitto, una pistola calibro 7,65 con la quale è stata uccisa in strada ad Aci Trezza Vanessa. Come faceva l'ex fidanzato, Antonino Sciuto 38 anni, a conoscere gli spostamenti della ragazza. Una prima risposta potrebbe arrivare dall'esame del cellulare della vittima. Sciuto per anni ha lavorato in un'impresa che si occupava di telefonia e potrebbe avere utilizzato la sua esperienza per sapere sempre dove si trovasse la sua ex. Oppure, più semplicemente, la pedinava costantemente."Quell'uomo aveva pianificato tutto, ne sono sicuro, continuava ad essere accecato dalla gelosia", dichiara Carmelo Zappalà in un'intervista a La Repubblica."Questa è una strage senza fine. La morte di Vanessa è l'ennesima sconfitta per lo Stato", continua. "Ma quel che mi addolora di più è che tutto questo si sarebbe potuto evitare se lo avessero arrestato dopo la denuncia di Vanessa". Zappalà si domanda: "Perché quel giudice non l'ha convalidato l'arresto, come chiedeva la procura di Catania?". Al Corriere della Sera il padre della giovane rileva che l'ex di Vanessa, Antonino Sciuto, aveva atteggiamenti persecutori. "Con un duplicato delle chiavi la sera si intrufolava nel sottotetto di casa mia", racconta Zappalà, "e dalla canna del camino ascoltava le nostre chiacchiere". E poi, secondo il padre della giovane, l'ex fidanzato avrebbe controllato la famiglia "con dei Gps, delle scatolette nere piazzate sotto la macchina di Vanessa e sotto la mia". Inutili per il padre gli arresti domiciliari inflitti a Sciuto, "perché tre giorni dopo, era il 13 giugno, ce lo ritroviamo tra i piedi, ma con un provvedimento altrettanto inutile: l'obbligo di non avvicinarsi a mia figlia per 200 metri".Sarà lutto cittadino a Trecastagni, paese del Catanese alle falde dell'Etna, in cui viveva e lavorava Vanessa Zappalà. Il giorno dei funerali, bandiere listate a lutto e attività estive sospese per una settimana. Lo ha annunciato il sindaco della cittadina, Giuseppe Messina. Questa sera ci sarà una fiaccolata in omaggio a Vanessa, e in paese verrà posta una targa per ricordarla.