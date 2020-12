Omicidio Samuele Lorenzi, villa di Cogne va all'asta a febbraio Nell'ambito di un contenzioso tra la famiglia Lorenzi e l'avvocato Taormina che difendeva la donna condannata per l'omicidio del figlio

Si terrà il prossimo 19 febbraio l'apertura delle eventuali offerte per l'acquisto della villetta di Cogne, in vendita nell'ambito di un contenzioso tra i coniugi Lorenzi e l'avvocato Carlo Taormina. L'offerta minima è di 626mila 475 euro; il valore stimato di 835 mila 300 euro (950 mila367 euro a cui sottrarne 115 mila per regolarizzare "difformità edilizie"). Si tratta - si legge nella perizia - di una "villa di pregio isolata su quattro lati" e "bifamiliare": le due unità immobiliari "sono utilizzate dai proprietari quale seconda casa". Inoltre "il fabbricato, nel suo complesso, risulta in ottime condizioni generali".