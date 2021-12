Tarquinia Docente ucciso, l'arrestato confessa: "Gli ho sparato io" L'uomo avrebbe ammesso "di aver fatto fuoco, ma non di aver premeditato il delitto". Probabilmente il legale si opporrà alla misura del carcere

E' stato convalidato dal gip di Civitavecchia il fermo di Claudio Cesaris, il 68enne accusato dell'omicidio di Dario Angeletti. E' stata disposta altresì la custodia cautelare in carcere. Cesaris si trova attualmente nel reparto di Medicina protetta dell'ospedale Belcolle di Viterbo. L'ex tecnico dell'Università di Pavia soffre di alcune patologie. Da quanto apprende l'Agi, avrebbe ammesso di aver fatto fuoco, ma non di aver premeditato il delitto. Probabilmente il legale di Cesaris si opporrà alla misura del carcere.Cesaris è un biologo che in passato ha lavorato anche per l'Università della Tuscia, dunque ex collega del docente ucciso. Ha iniziato la sua carriera presso il Dipartimento Scienze della Terra e dell’Ambiente di Pavia nel Laboratorio di eco-etologia dei Vertebrati. Ha svolto attività professionale in Italia e all'estero. Ha avuto consulenze in Germania, Kenya e Yemen. Ha collaborato con l'Unione europea, il Ministero Affari Esteri, Regione Lombardia, e diversi Province e Comuni. Nel 2007 ha tenuto un convegno internazionale alla Rocca dei Papi di Montefiascone sulla ''Fauna problematica, conservazione e gestione''. Ora viveva nella frazione di San Martino al Cimino dove aveva affittato un appartamento che oggi è stato posto sotto sequestro.