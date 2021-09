Lite tra familiari finita nel sangue Trieste, figlio uccide il padre a coltellate Arrestato l'omicida

A Trieste un uomo ha ucciso a coltellate il padre. L'omicida sarebbe stato bloccato dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto, e portato via in manette. La vittima era già deceduta quando sono arrivati ambulanza, polizia e carabinieri.La dinamica dei fatti ancora non è chiara, ma secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti la vittima sarebbe stata colpita più volte con un'arma da taglio. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito chiaramente urla e i rumori tipici di una colluttazione. Sia l'omicida che la vittima sono stranieri residenti da tempo in Italia.Sul posto anche il medico legale che sta compiendo un primo esame superficiale sul corpo della vittima e la Polizia scientifica che ha avviato i rilievi.Si tratta del secondo delitto in famiglia in poche ore. Nel Padovano un padre ha ucciso la figlia, che oggi compiva gli anni, poi si sarebbe tolto la vita.