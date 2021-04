Segnalata crescita casi da tutte le regioni, tranne quella europea Oms: "5,2 milioni di casi nel mondo negli ultimi 7 giorni, superato picco gennaio" In salita anche il numero di morti, per la quinta settimana consecutiva: la crescita è dell'8%

Sono aumentati per l'ottava settimana consecutiva i nuovi casi di Covid-19 nel mondo, secondo i dati riportati nell'aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Negli ultimi 7 giorni, segnala l'agenzia Onu, sono stati registrati oltre 5,2 milioni di positivi a Sars-CoV-2. E' stato superato "il picco precedente" che si è avuto "a inizio gennaio 2021". Anche il numero di morti è in salita, per la quinta settimana consecutiva: la crescita è dell'8% rispetto alla scorsa settimana, con oltre 83mila decessi segnalati in 7 giorni.Tutte le regioni tranne quella europea hanno segnalato un aumento dei nuovi casi nell'ultima settimana. La salita maggiore si registra nella regione del Sudest asiatico, ed è un'impennata in gran parte guidata dall'India, in questo periodo nella morsa del virus. Segue la regione del Pacifico occidentale."La scorsa settimana il bilancio cumulativo delle vittime di Covid ha superato i 3 milioni e il ritmo delle morti sta accelerando - evidenzia l'Oms - Se ci sono voluti 9 mesi per raggiungere 1 milione di decessi, altri 4 per superare 2 milioni", ne sono bastati "solo tre per arrivare a 3 milioni" di vite stroncate dal virus.In Europa dunque oltre 1,6 milioni di nuovi casi e più di 26mila morti sono stati registrati negli ultimi 7 giorni. E la regione europea, secondo l'aggiornamento diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità, è l'unica area nel mondo a registrare un lieve calo sia nei positivi settimanali - per la seconda settimana di fila - che nelle vittime per la prima volta dopo 5 settimane di tendenza all'aumento. In entrambi i casi la diminuzione è del 3%.La leggera flessione osservata nei contagi, interpreta l'Oms, "è un segno che la trasmissione del virus nella regione potrebbe rallentare". Il numero più alto di nuovi casi nell'ultima settimana è stato segnalato dalla Turchia (con 414.312 positivi, cioè 491,2 ogni 100mila abitanti; in aumento del 17%), seguita dalla Francia (233.275 nuovi casi, cioè 358,7 ogni 100mila abitanti; in calo del 12%) e Germania (143.994 nuovi casi, cioè 173,1 ogni 100mila abitanti; in aumento del 28%). Il numero più alto di decessi settimanali è stato segnalato dalla Polonia (3.611 in 7 giorni, in aumento del 4%), Ucraina (2.772 nuovi decessi; in salita del 3%) e Italia (2.753 nuovi decessi, cioè 4,6 per 100.000; in diminuzione del 14%).