Lotta alla pandemia Oms-Ecdc: con i vaccini salvato mezzo milione di over 60 in 33 paesi della regione europea Dall'inizio della pandemia 1,5 milioni di decessi dai 60 anni in su

Un nuovo studio dell'Ufficio regionale dell'Oms Europa e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) pubblicato su Eurosurveillance, stima che sono state salvate 470.000 persone dai 60 anni in su dall'inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in 33 Paesi nella regione europea.Una stima per difetto, spiegano gli esperti, poiché non sono incluse le vite salvate vaccinando le persone con meno di 60 anni né quelle risparmiate per l'effetto indiretto della vaccinazione che ha ridotto la trasmissione."Il Covid-19 ha provocato un bilancio devastante delle vittime nella nostra Regione, ma ora possiamo affermare categoricamente che senza i vaccini come strumento per contenere questa pandemia, molte più persone sarebbero morte - spiega il direttore Oms Europa, Hans Kluge -. I vaccini Covid sono una meraviglia della scienza moderna e ciò che questa ricerca mostra è che stanno facendo quello che hanno promesso, ovvero salvare vite, offrendo una protezione molto elevata contro malattie gravi e morte"."In alcuni paesi, il bilancio delle vittime sarebbe stato il doppio di quello che è ora senza i vaccini. È quindi di fondamentale importanza che tutti gli Stati membri della regione europea raggiungano un'elevata copertura per le persone nei gruppi a rischio il prima possibile. I paesi con tassi di vaccinazione inferiori devono continuare a dare priorità a coloro che sono a più alto rischio e proteggere i gruppi vulnerabili il più rapidamente possibile".Da dicembre 2019 sono stati registrati oltre 1,5 milioni di decessi da Sars-CoV-2 nei paesi Oms Europa, con il 90,2% in quelli di età pari o superiore a 60 anni.