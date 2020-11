Il monito Oms: notizie positive su vaccini, ma preoccupa aumento casi in Europa

Condividi

La notizia positiva sull'introduzione dell'imminente vaccino non rassicura l'Oms che si dice estremamente preoccupata "per l'aumento dei casi di Covid-19 che stiamo vedendo in alcuni Paesi". Il riferimento è in particolare all'Europa e alle Americhe, dove "gli operatori sanitari e i sistemi sanitari sono stati spinti al punto di rottura".E' quanto dichiarato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, che comunque ha sottolineato "le notizie positive che ci arrivano dalla ricerca sui vaccini", dopo la diffusione dei dati preliminari del candidato sviluppato da Moderna."Questo non è il momento per l'autocompiacimento. Mentre continuiamo a ricevere notizie incoraggianti sui vaccini, rimaniamo cautamente ottimisti sul potenziale che nuovi strumenti comincino ad arrivare nei prossimi mesi", ha detto il Dg, invitando i Paesi a proteggere i propri operatori sanitari con dispositivi di protezione individuale e a prepararsi ad ulteriori ondate.