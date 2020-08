Covid-19 ​Oms: la pandemia sarà molto lunga La stima dopo la riunione del comitato d'emergenza

Il Comitato di emergenza per il Covid-19, convocato dal direttore generale dell'Oms, ha espresso "apprezzamento" per gli sforzi fatti per contenere i contagi ma ha messo in evidenza la "lunga durata prevista" della pandemia, rilevando l'importanza di una risposta globale all'emergenza.L'Oms prevede che la pandemia sarà"molto lunga". Lo si legge nel comunicato dell'organismo, che ieri ha riunito il comitato per le emergenze per fare il punto sulla pandemia di coronavirus e valutare se mantenere lo stato d'allerta massima decretato sei mesi fa.Il Comitato "ha sottolineato la lunga durata prevista di questa pandemia di Covid-19, rilevando l'importanza di sforzi sostenuti a livello comunitario, nazionale, regionale e globale".