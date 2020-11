Lotta al Covid Oms: vaccini sono speranza per mettere fine a pandemia L'Organizzazione Mondiale della Sanità si dice ottimista: la luce in fondo a questo buio tunnel sta diventando più luminosa. E sulle festività di fine anno: senza tracciamento rischio aumento dei contagi

Ventata d'ottimismo dall'Oms che vede "adesso una reale speranza che i vaccini, insieme con altre misure sanitarie già testate - possano contribuire a mettere fine alla pandemia di covid-19". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul coronavirus."La luce in fondo a questo lungo e buio tunnel sta diventando più luminosa dopo le ultime buone notizie sui vaccini", ha aggiunto. "Nessun vaccino nella storia è stato sviluppato così rapidamente. La comunità scientifica ha stabilito un nuovo standard per la creazione dei vaccini", ha sottolineato.Sempre nel briefing di Ginevra in riferimento alle festività di fine anno è emersa una indicazione dal punto di vista scientifico: "Se ci si sposta, si viaggia, ci si mischia, i casi di Covid-19 aumenteranno lì dove c'è una trasmissione significativa del virus e non c'è un solido programma di tracciamento, isolamento e quarantena", ha spiegato il direttore per le emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa."Non c'è un rischio zero in un quadro in cui i casi sono in aumento, ma dobbiamo essere chiari: questo virus ha bisogno di persone per trasmettersi", ha aggiunto Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus. "Certo - ha aggiunto Ryan - una maggior apertura genera gioia nella popolazione in un momento in cui c'è bisogno di gioia. Ma la scienza è chiara. Solo che ogni governo deve bilanciare il rischio epidemiologico con quello economico e sociale. E la frustrazione della popolazione è elevata.A noi spetta dare indicazioni chiare dal punto di vista scientifico", poi la decisione sta alla politica. "In alcune situazioni e in alcuni Paesi la decisione più difficile sarà la più sicura. E la possibilità di connessioni virtuali ci darà la possibilità di celebrare comunque le feste di fine anno - ha aggiunto l'esperta - Troveremo modi per celebrare" davvero "quando tutto sarà finito".