Provincia di Lucca Operaio muore travolto da lastre di marmo a Pietrasanta

Condividi

Nuova tragedia del lavoro in Toscana. E' successo a Pietrasanta (Lucca) in un'azienda lapidea.Secondo una prima ricostruzione un uomo, tra i 50 e i 60 anni di età, è rimasto travolto da due lastre di marmo nella ditta dove lavorava la 2P Trading, sulla via Aurelia, dove sono dislocate molte aziende del distretto lapideo di Pietrasanta, una delle capitali della lavorazione del marmo del distretto apuo-versiliese.Sul posto l'automedica del 118. Intervenuti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl (Pisll), oltre alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.