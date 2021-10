ITALIA

2021/10/08 13:08

E' successo in cantiere edile nei pressi di Lavarone Operaio precipita da un ponteggio e muore in Trentino Si tratta di un uomo di 61 anni che ha perso la vita in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta

Ancora due morti sul lavoro. In Trentino, nei pressi di Lavarone, nella frazione Bertoldi. Un operaio è morto questa mattina precipitando dal ponteggio di un cantiere edile. La vittima è un uno straniero di 61 anni. Vano l'intervento dei soccorritori del '118' e dell'elicottero: l'uomo è deceduto sul colpo in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Un'indagine è stata aperta dall'Ispettorato del lavoro di Trento.



Ad Andria, in Puglia, un operaio di 30 anni, ha perso la vita, ieri pomeriggio, durante le operazioni di vinificazione in un'azienda agricola. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe caduto in una vasca. Ad estrarlo i colleghi, che hanno anche allertato il 118. Ma i tentativi di rianimarlo sono purtroppo risultati vani. Sull'accaduto indaga la polizia, che ha provveduto a sequestrare il macchinario. Un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo è stato già aperto sul caso dalla Procura di Trani.



