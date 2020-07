Trentino Orso JJ4, Tar di Trento: "Gaia non deve morire" Il Tar di Trento si è espresso in favore dell'orso Gaia, contro l'ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della provincia autonoma. Soddisfatti il ministro Costa e le associazioni ambientaliste

Condividi

"La lotta per la vita è una lotta che non ha e non deve avere colori di appartenenza. Grazie per il vostro lavoro che ha portato a questo risultato. Sono al vostro fianco per salvare ogni vita". Questo il commento che il ministro all'Ambiente, Sergio Costa ha pubblicato sulla pagina Facebook della Lav, che ha comunicato la notizia della sospensiva del Tar di Trento sull'ordinanza di abbattimento di JJ4 firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.Il Tar di Trento ha accolto, parzialmente, il ricorso, presentato dalle associazioni animaliste e ambientaliste contro l'ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4 firmata dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti (Lega), in seguito all'aggressione di due persone, padre e figlio, sul monte Peller, in Trentino. Il ricorso alla giustizia amministrativa è stato presentato da Lav, Wwf, Lac, Lipu e Lndc. Il Tar, in sostanza, ritiene che prima dell'abbattimento - comunque previsto dal protocollo Pacobace in caso di pericolosità - la Provincia di Trento debba prima mettere in campo misure come la cattura e la reclusione dell'animale, oltre che procedere ad applicare all'orsa il radiocollare.Il ministro dell'Ambiente, Serio Costa (M5s), aveva annunciato di aver "formalizzato ieri sera la richiesta all'Avvocatura distrettuale dello Stato di proporre con urgenza ricorso dinnanzi al Tar per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa Gaia. Il nostro scopo è quello di garantire la migliore convivenza possibile fra uomo e natura". Il ministro aveva parlato di una "ordinanza decisamente sproporzionata rispetto all'eccezionalità di quanto accaduto"."Il ministro ci dica dove dobbiamo portare gli orsi pericolosi e gli orsi in sovrannumero. Ci assumiamo anche le spese del trasporto, ma il ministro ci dica dove portarlo. Noi lavoriamo per la cattura". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commentando la decisione del Tar di Trento, che ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4. "Il Tar in via cautelare dice che non può essere applicato l'abbattimento, ma che si devono individuare altri metodi come la cattura per successiva captivazione o la cattura per il radio marcaggio. Ne prendiamo atto e attendiamo il merito del provvedimento. Il tema - ha aggiunto Fugatti - è che i casi di pericolosità sono sempre maggiori, quindi mi aspetto che il ministero indichi dove portare i soggetti pericolosi. I numeri che abbiamo sono superiori rispetto a quelli che possiamo gestire. E' un bene che il ministro intervenga, ma noi non vogliamo attendere il prossimo trentino aggredito da un orso"."Ringraziamo il ministro dell'Ambiente Sergio Costa per il sostegno alla battaglia per la salvezza dell'orsa JJ4, condannata a morte dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. Ora chiediamo che anche le catture siano sospese. L'area è battuta per le catture di tutti gli orsi che capitino a tiro al fine della comparazione del dna". Lo chiede Oipa in una nota, sostenendo che "quello di oggi è solo un piccolo risultato. La battaglia per salvare JJ4 continua".I componenti di Enpa, l'Ente nazionale per la protezione degli animali, in una nota, si dicono "allibiti, ma non sorpresi" dalle dichiarazioni del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, "a difesa del suo indifendibile atto di morte nei confronti dell'orsa JJ4 e l'interpretazione, tutta personale, del Pacobace. Anche per questo, ora più che mai l'intervento del ministro è fondamentale. Bene anche la notizia della sospensiva concessa dal Tar alle associazioni riguardo la sentenza di uccisione pronunciata da Fugatti". "Noi - prosegue la nota - come d'altronde tantissimi italiani appassionati alla sorte dell'orsa, siamo preoccupati e non vorremmo che questo rimpallo di pronunce si trasformasse in un'altra atroce forma di condanna: la reclusione a vita di JJ4"."Giornata storica per il futuro dell'orso sulle Alpi. Mentre la petizione del Wwf Italia per salvare l'orsa JJ4 ha superato le 100.000 firme, questa mattina il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza". Oltre al caso specifico di JJ4 - sostiene il Wwf - "bisogna fermare subito gli abbattimenti 'automatici' di tutti gli orsi coinvolti in incontri ravvicinati o incidenti, modificando il testo del Piano d'azione per la conservazione dell'orso sulle Alpi (Pacobace), che prevede la possibilità di abbattimento anche in caso di orsi che hanno semplicemente fatto ciò che la natura gli ha insegnato, o causato poche migliaia di euro di danni".