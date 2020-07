Due in terapia intensiva Coronavirus, Istituto Spallanzani di Roma: 43 positivi Consueto bollettino, giornaliero, dell’ospedale Spallanzani per fare il punto dei casi Covid trattati

Condividi

Sono 55 i pazienti ricoverati. Di questi 43 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-cov-2, 12 invece sono sottoposti a controlli e analisi.Due pazienti sono in terapia intensiva.Sono 545 le persone che sono state dimesse e trasferite a casa o in strutture territoriali.