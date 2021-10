​Una notte in ospedale per la regina, timori per la sua salute Ricoverata per 'controlli', Elisabetta II è già stata dimessa

La regina Elisabetta II ha trascorso notte in ospedale dopo aver annullato una visita in Irlanda del Nord. Lo ha riferito Buckingham Palace. "Seguendo il consiglio medico di riposare per alcuni giorni, la regina si è recata in ospedale mercoledì pomeriggio per alcuni esami preliminari. È tornata al Castello di Windsor all'ora di pranzo di oggi (ieri n.d.r.) ed è di buon umore". Mercoledì Buckingham Palace aveva riferito che la regina aveva "accettato con riluttanza il consiglio medico di riposare per i prossimi giorni" e che non sarebbe andata in Irlanda del Nord.Anche il riferimento ai controlli medici cui Elisabetta si è sottoposta ha aumentato i timori per lo stato di salute della sovrana: tanto più per la nuova impennata di contagi da covid nel Regno Unito - nonostante la regina novantacinquenne sia stata vaccinata - e dell'impressione di affaticamento durante le sue recenti apparizioni in pubblico, come l'essere stata costretta ad appoggiarsi per la prima volta ad un bastone di sostegno. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente duri per la regina, provata soprattutto dalla perdita del principe consorte Filippo, morto quasi centenario in primavera.