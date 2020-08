Ostia. Minaccia di far esplodere palazzina, bloccato e sedato

È stato bloccato e sedato il 59enne romano, con precedenti penali, che da questa mattina si era barricato nella sua casa al quarto piano di un palazzo in piazza Gasparri, a Ostia, minacciando di fare esplodere lo stabile con delle bombole di gas.Secondo quanto si apprende, i carabinieri e il personale del 118 sarebbero intervenuti e, dopo aver sedato l'uomo, lo avrebbero portato all'Ospedale Grassi di Ostia. L'uomo, che non rispondeva alle forze dell'ordine che cercavano una trattativa, al momento del fermo era armato di coltello. Nell'appartamento sono state trovate 2 bombole che durante tutta la vicenda l'uomo minacciava di fare esplodere e che aveva aperto poco prima che entrassero i militari. La zona è ancora interdetta ai residenti per consentire ai carabinieri di Ostia, che sin dai primi istanti hanno gestito la vicenda, e ai tecnici di effettuare una bonifica per escludere altri potenziali rischi causati dal 59enne. Nessuno è rimasto ferito.