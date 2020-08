Emergenza emigrazione Otto sbarchi nella notte a Lampedusa, attesa in serata la nave quarantena I 200 migranti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola dove sono tornati ad esserci 910 persone a fronte dei 95 posti disponibili

Sono circa 200 i migranti giunti, con otto barchini diversi, fra la notte e l'alba, a Lampedusa (Ag). La metà delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare direttamente sulla terraferma e i migranti sono sbarcati in maniera autonoma. Gli altri natanti sono stati invece avvistati e agganciati al largo dalle motovedette.I 200 migranti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola dove sono tornati ad esserci 910 persone a fronte dei 95 posti disponibili.Arriverà questa sera, alle 21, a Lampedusa, la nave quarantena 'Azzurra' inviata dal Governo per ospitare i migranti che arrivano sull'isola delle Pelagie. Nelle ultime 48 ore sono stati trasferiti in circa 300.