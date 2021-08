Partecipano 115 atleti italiani Paralimpiadi di Tokyo, la bandiera dell'Afghanistan alla cerimonia di apertura All'evento, che si concluderà il 5 settembre, prenderanno parte 4.537 atleti in rappresentanza di 163 Nazioni. Da assegnare 540 medaglie in 22 sport

Condividi

Si aprono domani a Tokyo (ore 20 locali, le 13 in Italia) - i XVI Giochi Paralimpici. All'evento, che si concluderà il 5 settembre, prenderanno parte 4.537 atleti in rappresentanza di 163 Nazioni. Da assegnare 540 medaglie in 22 sport. Esordio per due sport, il para-taekwondo e il para-badminton. La mascotte dell'evento si chiama 'Someity', nome che deriva da un fiore di ciliegio chiamato 'Someiyoshino'. Il simbolo paralimpico è stato posizionato su una piattaforma galleggiante, come accaduto in occasione delle Olimpiadi, nella baia di Odaiba.Alla cerimonia di apertura ci sarà anche la bandiera dell'Afghanistan, in "segno di solidarietà" nei confronti degli atleti che non sono potuti partire per il Giappone dopo che i talebani hanno preso il controllo del Paese. Lo ha annunciato il presidente dell'International Paralympic Committee, Andrew Parsons, intervenendo durante il media briefing tenutosi oggi al Main Press Centre di Tokyo. La bandiera afghana sfilerà nello Stadio Olimpico sventolata da un rappresentante dell'UNHCR, l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati.L'Italia si presenta alle paralimpiadi con una spedizione italiana da record con ben 115 atleti (63 sono donne) in 15 sport. Da Roma '60, prima edizione dell'evento, mai l'Italia aveva raggiunto un numero così elevato di partecipanti. L'Italia conta diversi campioni. Su tutti i portabandiera Beatrice 'Bebe' Vio e Federico Morlacchi, la prima schermitrice e il secondo nuotatore. Il movimento paralimpico azzurro guidato da Luca Pancalli ha recepito le nuove disposizioni a livello internazionale, ovvero ammettere, nella parità di genere, il doppio alfiere.