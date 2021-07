Genova 20 anni dopo G8, Genova ricorda. Padre Zanotelli: vorrei giustizia. Don Ciotti: abbiamo bisogno di quel movimento Nel capoluogo ligure si ricordano i fatti di quei tragici giorni del luglio del 2001, c'è chi non dimentica e chi vuole ancora giustizia

di Antonella Alba Dopo il G8 di Genova (19-22 Luglio 2001) per qualcuno tutto è cambiato. Eppure, negli spazi della memoria si cercano ancora giustizia e confronto su quelle tragiche ore. Il capoluogo ligure che doveva fare da cornice alle manifestazioni pacifiche in occasione del G8, il forum degli 8 potenti della terra, divenne teatro di una guerriglia civile tra i manifestanti black bloc e le forze di polizia, la cui reazione risultò eccessiva, uno su tutti l'assalto alla scuola Diaz.Reati ancora in parte impuniti, secondo chi quella violenza la subì comeche vi trovò la morte e le centinaia di giovani manifestanti provenienti da tutta Europa duramente picchiati.Oggi a 20 anni da quei giorni terribili, torna il confronto e il dialogo sui temi della democrazia e della sicurezza. Conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, mostre, spettacoli teatrali e un "cammino urbano" da Bolzaneto al centro cittadino. È fitto il programma di eventi con cui Genova tornerà con la memoria mai dimenticata ai fatti del G8 del 2001.Il programma definitivo, dopo una complessa interlocuzione con Comune di Genova, Questura e Prefettura, è stato messo a punto dalla rete Genova 2021 che riunisce oltre 30 tra associazioni, comitati, movimenti e sindacati insieme per dire che "un altro mondo è possibile".E' questo il titolo della conferenza di apertura a Palazzo Ducale, la stessa prestigiosa sede del vertice internazionale nel 2001. Dopo l'introduzione di Emanuela Massa, coordinatrice del progetto Genova 2021, ne hanno parlato i giornalisti Monica Di Sisto, Duccio Facchini e Marica Di Pierri, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti, il missionario padre Alex Zanotelli e l'attivista Vittorio Agnoletto, già portavoce del Genoa Social Forum."Vorrei davvero che fosse fatta finalmente giustizia su Genova. Non è mai stata fatta, ancora". Cosìintervenuto in video conferenza al convegno 'G8. Un altro mondo è possibile' tenuto stamani a palazzo Ducale di Genova, primo dei tanti eventi per ricordare quanto successo durante il G8 del 2001."Quel movimento di allora - ha detto- ha bisogno di esserci ancora oggi. È necessario. Non possiamo tacere, non possiamo stare inerti. Dobbiamo far sentire la nostra voce, costi quel che costi. Senza generalizzazione, sempre in una dimensione di non violenza ma di grande progetto e proposta"."Vent'anni fa dicevamo 'un altro mondo è possibile'. Oggi diciamo che un altro mondo è urgentemente necessario. C'è il dovere di costruire perché in gioco c'è il destino dell'umanità c'è il dovere di fermare questa corsa folle verso la distruzione", ha dettoall'epoca portavoce delche lancia un messaggio a "costruire ponti" a "coloro che allora non potevano esserci per questioni anagrafiche - spiega - ma anche coloro che vent'anni fa ci hanno guardato con sospetto e distanza. Lavorare insieme invece di andare verso la tragedia".Ma Genova non dimentica anche la lezione mancata, del 2001. Quella che, per Agnoletto "doveva essere un'attenta analisi autocritica delle strutture dell'organizzazione, della direzione delle varie forze dell'ordine". "Tutto questo non è avvenuto - sottolinea - è stato gravissimo quello che è accaduto a Bolzaneto ed è altrettanto grave che dopo vent'anni possa accadere quello che abbiamo visto nei filmati di Santa Maria Capua Vetere. Vuol dire che nulla è stato fatto da parte dei vertici degli apparati ma neanche della politica".Tra loro a ricordare anche, ex sindaco e allora presidente della Provincia, tra le prime a lanciare l'allarme per la presenza di quelli che poi si rivelarono gli incappucciati black bloc. Ricorda l'escalation di violenze che portarono alla morte di Carlo Giuliani, alla Diaz, a Bolzaneto, "questo ventennale bisogna che non sia solo una celebrazione. Serve che ci domandiamo che cosa bisogna davvero modificare nella struttura dei sistemi di sicurezza perché come si vede da fatti attuali, tutto può risuccedere".