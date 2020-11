Palermo Il sindaco Orlando scrive a Conte e Musumeci: "Verso strage annunciata in Sicilia" Orlando: "Si prefigurano scenari da medicina da guerra"

Assembramenti a Palermo

Condividi

"Se è vero quanto denunciato oggi dai media, circa la mancanza di strumenti fondamentali per la cura dei malati e circa la saturazione dei posti letto, rischiamo che a Palermo e in tutta la Sicilia si vada verso una strage annunciata. Se è vero che nei Pronto soccorso manca l'ossigeno e che nei reparti ospedalieri si è cominciato a scegliere quali pazienti provare a salvare e quali no, si prefigurano scenari da medicina di guerra che, quali che ne siano i risultati e per quanto possa essere mastodontico l'impegno degli operatori medici e sanitari, porterà comunque una lunga lista di lutti e tragedie umane e sociali".Sono questi i due passaggi più pesanti di una lettera che il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Presidente della Regione, Nello Musumeci, informando anche il Prefetto Giuseppe Forlani.Orlando sottolinea di essere convinto che "la tutela della vita sia la priorità assoluta da parte di tutti", ma allo stesso tempo che vi siano "messaggi a volte contraddittori che stanno arrivando, ancora in queste ore, e che rischiano di diventare un ostacolo al rispetto delle fondamentali norme di prevenzione. Ultimi fra i tanti, devo citare l'annuncio dato alla stampa dal competente assessorato regionale secondo cui in Sicilia i negozi restano aperti la domenica e i continui richiami ad una situazione che sarebbe sotto controllo rispetto alla capacità del sistema sanitario regionale di reggere all'impatto dei ricoveri in atto e previsti".Orlando chiede formalmente a ''chi ne ha competenza formale'' di valutare ''in tempi strettissimi l'adozione di provvedimenti tali da garantire controlli capillari e stringenti e strumenti per potenziare in tempi rapidissimi il sistema ospedaliero anche con soluzioni di emergenza".Infine l'appello del sindaco alla responsabilità istituzionale che porti a ''scelte importanti e significative con tempi sganciati da logiche burocratiche e di appartenenza politica'' per dare ''messaggi chiari ed univoci alla popolazione, che ha il diritto di conoscere la reale gravità della situazione e che noi rappresentanti istituzionali abbiamo il dovere di informare e indirizzare verso le scelte più giuste per il bene della collettività"."A parole i posti letto per gli ammalati Covid ci sono in tutta la Sicilia, peccato, però, che nei pronto soccorso stazionino decine e decine di pazienti in attesa di ricovero e si prospetti la chiusura di numerosi reparti ospedalieri per far posto ai contagiati. Troppe cose non tornano, le cronache di questi giorni dicono chiaramente che la situazione sta sfuggendo di mano a Razza e a Musumeci e che a breve la Sicilia potrebbe non essere più in grado di garantire i servizi di cura ordinari". Lo affermano i deputati M5S della commissione Salute dell'Assemblea regionale della Sicilia, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca. "Chiediamo a Roma di inviare ispettori ministeriali in Sicilia per verificare cosa stia accadendo realmente"."In questi momenti dovrebbe esserci una responsabilità diffusa ed invece proliferano polemiche. Se il ministero della Salute vorrà inviare non uno, ma cento ispettori in Sicilia sarò io il più contento. Anzi lo auspico. Non temiamo il controllo del nostro lavoro, ma questo spirito diffuso del 'tutti contro tutti' non è neppure rispettoso nei confronti di tanti operatori che in queste ore affrontano con abnegazione la propria missione di medici, infermieri, operatori. Il mondo sta vivendo la più grande emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni. Per qualcuno è ordinaria amministrazione. Vorrei potesse essere davvero così. Ma non lo è". Lo ha dichiarato l'assessore della Regione Sicilia per la Salute, Ruggero Razza.