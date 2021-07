Cuneo Torre Mondovì, madre e figlio panettieri morti per fuga monossido di carbonio Tragedia causata da un probabile avvelenamento da monossido

di Tiziana Di Giovannandrea Madre e figlio sono morti insieme nella panetteria Manuello a Torre Mondovì mentre erano al lavoro. Sono stati avvelenati, con ogni probabilità, dal monossido di carbonio che poco per volta ha saturato il laboratorio del loro locale.Ernesta Boglio, 79 anni, e il figlio Bruno Manuello, di 47, stavano lavorando come tutte le mattine, domenica compresa, nel negozio nel Cuneese, a preparare il pane. Non si sono accorti che qualcosa non funzionava in un forno a gas.Poco alla volta il monossido di carbonio ha impregnato i locali della panetteria, l'unica di Torre Mondovì, stordendo madre e figlio fino ad avvelenarli. Quando i soccorritori sono arrivati era troppo tardi: Ernesta Boglio era appoggiata a una sedia, già morta, il figlio poco lontano a terra, dava ancora qualche debole segnale di vita ma i tentativi degli operatori sanitari del 118 di rianimarlo sono risultati inutili.A dare l'allarme stamane, poco dopo le 8,30 è stata la figlia della donna e sorella dell'artigiano che era arrivata nella panetteria e che aiutava le vittime nell'attività commerciale. Ha trovato il negozio chiuso con la saracinesca ancora abbassata e non è riuscita ad aprirla. Ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono rapidamente arrivati le ambulanze, i Carabinieri, i Vigili del fuoco, ma il dramma si era già consumato. Il locale era invaso dal fumo e questo fa presumere che i due panettieri siano stati intossicati dal monossido di carbonio dovuto al malfunzionamento di un forno.Al negozio si è precipitato anche il sindaco, Gianrenzo Taravello che ricorda come la panetteria fosse stata aperta dal marito e padre delle vittime, morto qualche anno fa. In pratica da due generazioni. Un negozio che vende pane ma anche tanti altri generi alimentari, come è tipico dei piccoli paesi. Torre Mondovì non ha neppure 500 abitanti, è un comune collinare ai bordi delle Langhe Monregalesi, vicino a Vicoforte Mondovì. La panetteria-rivendita di generi alimentari 'Manuello' è un servizio essenziale per gli abitanti e per i turisti in transito, in un pezzo del Piemonte al confine con la Liguria.Bruno Manuello era conosciuto e apprezzato anche per il suo impegno di volontario alla Croce Rossa, nella sezione di Mondovì. "Una tragedia terribile per tutto il paese - commenta il sindaco Taravello - Manuello è la panetteria storica del paese, portata avanti da due generazioni. Siamo profondamente addolorati per la morte dei due titolari. Ci stringiamo ai familiari in queste momento terribile. Il monossido di carbonio, purtroppo, è qualcosa che, in pochissimo tempo, non dà scampo".Saranno le indagini dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco ad accertare con precisione le cause dell'incidente.