Strasburgo Gentiloni, Pandora papers: al via nuove norme per la trasparenza fiscale Proposta legislativa sarà presentata entro l'anno. Poi parla con Janet Yellen su minimum tax

Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sui Pandora papers, ha annunciato che "la Commissione europea sta preparando delleche rafforzeranno la trasparenza fiscale e che porteranno nuovi elementi sotto l'egida dello scambio automatico di informazioni e per lottare contro l'evasione e elusioni fiscale", ha aggiunto, precisando che "presenteremo una proposta legislativa per poter affrontare l'utilizzo abusivo per scopi fiscali delle imprese e compagnie di comodo".Gentiloni ha sottolineato: "Dobbiamo ricordare che gli evasori sviluppanole misure in atto e le attività economiche sono più mobili e celeri rispetto a qualsiasi legislatore, questo dimostra che dobbiamo continuare a lavorare strenuamente per rafforzare la nostra azione contro l'abuso fiscale".Secondo Gentiloni, "grazie ai Pandora sappiamo il ruolo di queste compagnie di comodo nell'evasione ed elusione fiscale" ed ha annunciato: "Presenteremo anche degli elementi sulle".Il commissario europeo all'Economia ha tenuto una videoconferenza con la segretaria americana al Tesoro, Janet Yellen. "Hanno fatto il punto sui progressi nelledelle società nel quadro inclusivo dell'Ocse. Hanno concordato sull'importanza che tutte le parti raggiungano un accordo sulle questioni in sospeso nei prossimi giorni", ha spiegato un portavoce del commissario.