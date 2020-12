Paolo Rossi, la passione per la natura e il suo resort nelle colline toscane

Da tempo Paolo Rossi si era trasferito in provincia di Arezzo, stabilendosi nel comune di Bucine, dove, vestitosi con i panni dell'imprenditore, si è dedicato all'agriturismo e all'agricoltura biologica. A Poggio Cennina, un'altura che domina la Val d'Ambra, l'eroe del Mundial '82 aveva realizzato un sogno: "una vita a contatto con la natura nello splendido scenario della campagna toscana". L'ex calciatore, con l'avvocato Luigi Pelaggi, ha così creato l'azienda agricola Poggio Cennina e il 'Poggio Cennina Resort'. Presentato come un 'borgo di charme', il resort dispone di camere, appartamenti e ville d'epoca in pietra disposte su una collinetta a circa 360 metri sul livello del mare, location anche per eventi aziendali, matrimoni e cerimonie. Non di rado per gli ospiti del resort, tra passeggiate nei boschi ed escursioni a Siena o Firenze, poteva anche capitare qualche tiro a calcio proprio con il campione del mondo Paolo Rossi. Dall'amicizia e dalla passione per la natura di Luigi Pelaggi e Paolo Rossi circa vent'anni fa è nata l'idea dell'azienda agricola con vocazione biologica: 85 ettari di boschi, viti, ulivi e alberi da frutto. Da piante coltivate nel rispetto dei loro naturali equilibri nascono prodotti di alta qualità, come il vino Borgo Cennina e l'olio Borgaccio.