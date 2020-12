Indagano i Carabinieri Paolo Rossi, svaligiata la sua casa durante i funerali. La moglie: "Un gesto che stordisce" Da prime indiscrezioni, pare sia stato portato via un orologio appartenente a Rossi e una piccola somma di denaro in contanti trovata in casa, ma saranno gli accertamenti a tracciare un bilancio definitivo del bottino di uno o più ladri

I ladri non si sono fatti scappare l'occasione ed hanno colpito nella casa di Paolo Rossi, nella campagna aretina, mentre a Vicenza veniva dato l'ultimo saluto a 'Pablito'. Il colpo nell'appartamento abitato dall'ex campione azzurro e dalla sua famiglia all'interno dell'agriturismo a Poggio Cennina, un'altura che domina la Val d'Ambra, dove l'eroe del Mundial '82 aveva realizzato il sogno di una vita a contatto con la natura in Toscana, avviando con un socio - l'avvocato Luigi Pelaggi - un'azienda di agricoltura biologica e un resort.A scoprire l'effrazione è stato un collaboratore di Rossi nell'attività dell'agriturismo, accortosi di una finestra rotta. Poi al suo rientro da Vicenza la moglie dell'ex calciatore, Federica Cappelletti, una volta entrata in casa si è resa conto di quello che era avvenuto, facendo un primo inventario di ciò che era stato rubato. "Non mi importa di quello che hanno rubato – ha detto in una telefonata a Qn - – potrebbero essersi portati via anche 100 mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce. Non bastava la morte di Paolo - prosegue - non bastava lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi. Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva".Sono stati avvertiti i carabinieri e sul posto sono intervenuti gli uomini della Compagnia di San Giovani Valdarno, competente per il territorio di Bucine, che hanno compiuto i primi rilievi. Il sopralluogo, a quanto apprende si apprende, è tuttora in corso. Da prime indiscrezioni, pare sia stato portato via un orologio appartenente a Rossi e una piccola somma di denaro in contanti trovata in casa, ma saranno gli accertamenti a tracciare un bilancio definitivo del bottino di uno o più ladri."Un atto più vile e vomitevole di questo è davvero impensabile. Che le forze dell'ordine facciano di tutto per scovare i responsabili. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia di Paolo Rossi". Lo ha scritto sul proprio profilo Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella in merito al furto a casa di Paolo Rossi.