Il giorno dedicato a Santa Monica Papa a sorpresa a Sant'Agostino per pregare Santa Monica

#27agosto #PapaFrancesco oggi pomeriggio in visita alla Basilica di Sant’Agostino per pregare nella Cappella della madre del grande Dottore della Chiesa #SantaMonica pic.twitter.com/5XCpZLDLiq — Vatican News (@vaticannews_it) August 27, 2020

La Chiesa ricorda oggi Santa Monica, madre di Sant’Agostino. Papa Francesco l’ha indicata più volte come modello da imitare, soprattutto per la preghiera costante rivolta a Dio, dialogo di fede che ha sostenuto il suo cammino cristiano.Questo pomeriggio Papa Francesco si è recato in visita alla Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, e si è fermato a pregare nella Cappella di Santa Monica, madre del Santo cui è dedicata la chiesa, la cui tomba è lì custodita. Dopo la preghiera il Santo Padre ha fatto rientro in Vaticano".