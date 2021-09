Vaticano Papa: contro le disuguaglianze non perdere mai sanità pubblica Il pontefice interviene all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, che si svolge dal 27 al 29 settembre sul tema 'Salute pubblica in prospettiva globale. Pandemia, Bioetica, Futuro'

Il Papa torna a lanciare un appello perchè "ci sia sempre un sistema sanitario gratuito" e nei paesi che lo hanno, "come l'Italia e come altri paesi, non perderlo", "al contrario arriverebbe solo a coloro che possono pagare", solo loro "avranno diritto alla salute". La sanità gratuita e accessibile a tutti "aiuta a superare le disuguaglianze".Mentre aggiunge Bergoglio "In tanti Paesi c'è quella che io chiamo 'eutanasia nascosta', per cui le medicine sono care e se ne danno la metà e questo significa accorciare la vita degli anziani. Con questo rinneghiamo la speranza".Lo dice Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, che si svolge dal 27 al 29 settembre sul tema 'Salute pubblica in prospettiva globale. Pandemia, Bioetica, Futuro'."Gli ospedali cattolici non possono permettersi di percorrere la strada dello scarto", conclude il pontefice.