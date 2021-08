Angelus Papa Francesco: "Dialogo e solidarietà per dare speranza a futuro Afghanistan" "Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan, e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi di giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione", ha detto il Pontefice

Il Papa, all'Angelus, ha lanciato un appello alla preghiera perché "dialogo e solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e una speranza per il futuro" dell'Afghanistan."Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan, e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi di giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. Affido alla misericordia di Dio onnipotente i defunti, e ringrazio chi si sta adoperando per aiutare quella popolazione cosi privata, in particolare le donne e i bambini. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti; come cristiani, questa situazione ci impegna e per questo rivolgo un appello a tutti ad intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Questo è il momento di farlo, chiedendo al Signore misericordia e perdono", ha continuato il Pontefice.