Radio Cope Papa Francesco: "Dimettermi? Non mi è mai passato per la mente" Il Papa, intervistato in spagnolo, afferma di aver saputo dopo l'intervento chirurgico delle voci che, in Italia e in Argentina, parlavano di sue dimissioni. E poi loda Merkel con le parole di Putin

Papa Francesco ha intenzione di dimettersi? ''Non mi è nemmeno passato per la mente, non so dove hanno preso che stavo per presentare le mie dimissioni". Lo sottolinea il Pontefice nell'intervista a Cope a proposito delle voci che si erano rincorse nei giorni scorsi di possibili dimissioni.L'intervista è stata rilasciata ad una emittente radiofonica spagnola, Paese dove la radio è uno dei media più seguiti, e la Cope è seconda solo alle emittenti nazionali. In più, il Papa parla in spagnolo, con meno rischio di fraintendimenti. Le sue parole, in sintesi, sono chiare: ad abbandonare la guida del popolo di Cristo non ci ho nemmeno pensato, quando ero al Gemelli per una operazione al colon, anche se non si è trattato di una cosa piccola.Soltanto dopo l'intervento ha scoperto che sulla stampa argentina e quella italiana era partito il dibattito sulla fine del pontificato, "quando non mi è nemmeno passato per la testa" di lasciare. Ed aggiunge: "non ne avevo idea perché qui leggo solo un giornale al mattino, il quotidiano di Roma. Lo leggo perché mi piace il modo in cui ha un titolo, lo leggo velocemente e basta, non mi faccio coinvolgere dal gioco. Non guardo la televisione. E ricevo, sì, più o meno il resoconto delle notizie del giorno, ma ho scoperto moltopiù tardi, qualche giorno dopo, che c'era qualcosa sulle mie dimissioni. Ogni volta che un Papa è malato c'è sempre una brezza o un uragano di Conclave".Papa Francesco ha lodato "la saggezza" di Angela Merkel sull'Afghanistan, ma quando ne ha citato le parole avrebbe in realtà riportato una frase del presidente russo Vladimir Putin. A rilevarlo è fra gli altri l'agenzia stampa tedesca Dpa.Nella sua intervista all'emittente radio spagnola Cope, la prima da quando il Pontefice ha subito quest'estate l'intervento chirurgico, papa Francesco ha parlato della cancelliera tedesca come "una delle maggiori personalità della politica internazionale". E ne ha poi citato queste parole: "è necessario fermare l'irresponsabile politica di imporre i propri valori ad altri e tentare di costruire la democrazia in altri Paesi basata su modelli esterni senza tener conto di questioni storiche, etniche e religiose, ignorando le tradizioni altrui". In realtà a dirle era stato Putin nella sua conferenza stampa congiunta con la Merkel.