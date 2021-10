Angelus Papa Francesco: "La violenza genera violenza, una sconfitta per tutti" Il Papa ha ricordato la serie di attacchi terroristici che si sono registrati nel corso della settimana in Afghanistan, Norvegia e Gran Bretagna

Il Pontefice all'Angelus ha ricordato i recenti attentati in Norvegia, Afghanistan, Inghilterra. "Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e vi prego, per favore, di abbandonare la via della violenza che è sempre perdente, che è una sconfitta per tutti. Ricordiamoci che violenza genera violenza"."Scendere dal piedistallo per servire" gli altri: è la via indicata da Cristo. Lo ha detto il Papa all'Angelus. Il verbo "emergere" - ha spiegato - "esprime quella mentalità mondana da cui siamo sempre tentati: vivere tutte le cose, perfino le relazioni, per alimentare la nostra ambizione, per salire i gradini del successo, per raggiungere posti importanti. La ricerca del prestigio personale può diventare una malattia dello spirito, mascherandosi perfino dietro a buone intenzioni; ad esempio quando, dietro al bene che facciamo e predichiamo, cerchiamo in realtà solo noi stessi e la nostra affermazione". "A questa logica mondana, Gesù contrappone la sua: invece di innalzarsi sopra gli altri, scendere dal piedistallo per servirli; invece di emergere sopra gli altri, immergersi nella vita degli altri", ha detto il Papa all'Angelus.