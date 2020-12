MONDO

2020/12/07 12:50

Vaticano Papa Francesco in visita in Iraq dal 5 all'8 marzo 2021 Nel suo viaggio apostolico, il Pontefice visiterà Baghdad, la Piana di Ur, legata alla memoria di Abramo, la città di Erbil, così come Mosul e Qaraqosh nella Piana di Ninive

"Accogliendo l'invito della Repubblica d'Iraq e della Chiesa cattolica locale, Papa Francesco compirà un viaggio apostolico nel suddetto Paese dal 5 all'8 marzo 2021, visitando Baghdad, la Piana di Ur, legata alla memoria di Abramo, la città di Erbil, così come Mosul e Qaraqosh nella Piana di Ninive". Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni precisando che "a suo tempo sarà pubblicato il programma del viaggio, che terrà conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria mondiale".



Bagdad, è 'messaggio di pace'

Bagdad, è 'messaggio di pace'

La visita del Papa in Iraq è un "messaggio di pace". Il governo di Bagdad ha commentato così la notizia secondo cui il Papa si recherà nel Paese dal 5 all'8 marzo prossimi.

