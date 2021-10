"La casa comune" di Bergoglio Ambiente, il Papa: "Basta azioni scellerate, quel 'si è fatto sempre così' è suicida" Dalla Pontificia Università Lateranense il Papa inaugura un ciclo di studi sulla "cura della nostra casa comune e tutela del creato" e della cattedra Unesco "On futures of education for sustainability"

Papa Francesco oggi è alla Pontificia Università Lateranense per parlare di ambiente. A San Giovanni in Laterano sede dell'università rinnova il messaggio presiedendo l'atto accademico per l'istituzione del ciclo di studi sulla "cura della nostra casa comune e tutela del creato" e della cattedraTema cardine del suo pontificato a partire dalla celebredel maggio 2015 in cui facendo riferimento al Cantico delle creature di san Francesco, faceva appello agli uomini a rispettare "la casa comune". E torna a chiedere "responsabilità" e decisioni "concrete" per invertire la rotta sull'ambiente e il clima. "Credo che ne siamo tutti consapevoli: il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, sulle acque e sul suolo, ma ormai minaccia - ha sottolineato Papa Francesco parlando alla università lateranense - la vita stessa sulla terra. Di fronte a questo, non basta ripetere affermazioni di principio, che ci facciano sentire a posto perché, tra le tante cose, ci interessiamo anche di ambiente. La complessità della crisi ecologica, infatti, esige responsabilità, concretezza e competenza"."In tal modo l'universitas si mostra non soltanto espressione dell'unità dei saperi, ma anche depositaria di un imperativo che non ha confini religiosi, né ideologici, né culturali: custodire la nostra casa comune, preservarla dalle azioni scellerate, magari ispirate da una politica, un'economia, e una formazione legate al risultato immediato, a vantaggio di pochi".Papa Francesco ha aggiunto:insieme a più specifici traguardi collegati alla protezione dell'aria, dell'acqua, del clima o alla lotta alla desertificazione. Forse perché abbiamo legato questi traguardi solo a un rapporto causa-effetto, magari in nome di un efficientismo, dimenticando che non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia. Senza una vera ecologia integrale avremo un nuovo squilibrio, che non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà altri".Il suo è un invito forte e chiaro a cambiare comportamenti in nome di una ecologia integrale. E per questo auspica "un atteggiamento che richiede apertura, creatività, offerte formative più ampie, ma anche sacrificio, impegno, trasparenza e rettitudine nelle scelte, specie in questo tempo non facile.Proseguire sempre sulle stesse strade del passato "non rende credibili perchè genera superficialità e risposte valide solo in apparenza. Siamo chiamati, invece, a un lavoro qualificato, che domanda a tutti generosità e gratuità per rispondere a un contesto culturale le cui sfide attendono concretezza, precisione e capacità di confronto. Che Dio ci colmi della sua tenerezza e riversi sul nostro cammino la forza del suo amore, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione", ha concluso il Papa.