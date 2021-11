Conferenza internazionale di Parigi Libia, Draghi: "Si va verso elezioni simultanee a dicembre". Poi: "Situazione sbarchi insostenibile" La Turchia esprime riserve sul documento della Conferenza per l'uscita delle forze militari straniere dalla Libia

"Il fatto fondamentale di questa conferenza è che sono qui presenti, a presentare il risultato, il capo dello Stato libico al Menfi e il primo ministro Dbeibah che hanno fatto proprio il percorso verso la stabilità, un percorso a guida libica concordata con tutti noi". Lo ha indicato il premier Mario Draghi alla conferenza stampa al termine dell'incontro sulla Libia a Parigi.Draghi ha aggiunto che l'accordo è per elezioni simultanee il 24 dicembre, trattandosi di due chiamate al voto, una per le presidenziali l'altra per eleggere i parlamentari. Il presidente Menfi ha poi specificato che potrebbero svolgersi immediatamente una dopo l'altra, una anche il 25 dicembre.Secondo Draghi, l'assunzione di responsabilità diretta dei due massimi esponenti libici, "pronti a lavorare insieme", è un fatto fondamentale per realizzare il percorso delineato. Si tratta di un percorso che si fonda su quattro pilastri: il primo è che le elezioni si svolgano simultaneamente per la presidenza e per il parlamento e che il risultato sia accettato."I libici vogliono votare, ci sono già tre milioni di iscritti al voto"; e per votare occorre definire "nei prossimi giorni" la legge elettorale con l'accordo di tutti; il secondo pilastro è il percorso verso la stabilità in termini di sicurezza partendo dal fatto che il cessate il fuoco ha funzionato da un anno e mezzo, "non c'è guerra, c'è pace"; il terzo pilastro è l'economia: va consolidata la banca centrale e occorre un bilancio unico per il Paese; il quarto pilastro è quello dei diritti umani per i quali bisogna essere consapevoli che la situazione "va affrontata insieme"."Questi sbarchi continui sull'Italia rendono la situazione insostenibile, l'Ue deve trovare un accordo", ha dichiarato il presidente del Consiglio. "Anche noi dobbiamo investire di più per aiutare i libici a creare delle condizioni umane migliori", ha aggiunto."C'è un calendario elettorale per la Libia, il 24 dicembre, e c'è il sostegno unanime della comunità internazionale a questo calendario. Dovrà essere un processo inclusivo e con la partecipazione di tutte le forze al processo elettorale". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron che ha aggiunto come il piano di ritiro di forze militari e di mercenari deve essere rispettato e, anzi, comincerà a essere attuato nelle prossime settimane. Riguarderà trecento mercenari. Il presidente francese ha poi specificato che "Turchia e Russia dovranno ritirare le loro forze militari o mercenarie che sono un fattore di instabilità".I leader o rappresentanti di una trentina di Paesi a conclusione della conferenza internazionale sulla Libia hanno riaffermato l'impegno "per la riuscita del processo politico libico e lo svolgimento di elezioni presidenziali e legislative il 24 dicembre prossimo, conformemente alla road map politica libica, alle risoluzioni 2570 e 2571 del Consiglio di sicurezza dell'Onu ed alle conclusioni della seconda conferenza di Berlino". Lo si legge nella dichiarazione della conferenza copresieduta da Francia, Germania, Italia, Libia sotto egida Onu.È la conferma che una soluzione politica e istituzionale alla crisi libica è possibile. La conferenza indica l'impegno a "combattere il terrorismo in Libia con ogni mezzo". A tutte le parti libiche viene chiesto di "dissociarsi dai gruppi e dagli individui designati come terroristi dalle Nazioni Unite".Nella dichiarazione finale si aggiunge che "persone o entità all'interno o all'esterno della Libia che tenteranno di ostacolare, rimettere in discussione, manipolare o falsificare il processo elettorale e la transizione politica dovranno renderne conto e potranno essere iscritte sulla lista del comitato delle sanzioni dell'Onu".Infine, viene chiesto a tutti i soggetti internazionali di rispettare il processo elettorale in Libia e ai candidati di rispettare "i diritti degli oppositori politici prima, durante e dopo le elezioni e di accettarne il risultato".La conferenza, alla quale ha partecipato anche il ministro degli esteri russo Lavrov, afferma anche il sostegno al piano d'azione per il ritiro dei mercenari, dei combattenti stranieri e delle forze straniere dal territorio libico che è stato elaborato dalla commissione militare congiunta 5+5 in conformità alla risoluzione 2570 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.Nel documento finale c'è un esplicito riferimento al tema dei migranti: c'è l'impegno "ad agire contro tutte le violazioni e gli abusi sui migranti, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani o la loro facilitazione". Violazioni di questo tipo come le violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani in Libia "possono essere una base per la designazione di sanzioni mirate del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso il divieto di viaggio e il congelamento dei beni".Il presidente francese Macron alla conferenza stampa finale ha ricordato l'importanza politica dell'assunzione di responsabilità diretta del governo libico attuale nella partecipazione alla conferenza e alla sua co-direzione.La Turchia ha espresso riserve sul passo del documento finale della conferenza sulla Libia nel quale si fa riferimento all'uscita dal Paese delle forze militari straniere. Ciò perché per Ankara i militari turchi sono stati chiamati da un governo sostenuto dall'Onu (si tratta del governo di al Sarraj). Lo hanno indicato fonti diplomatiche. La Turchia è rappresentata dal viceministro degli Esteri. "È importante che le elezioni si svolgano il 24 dicembre in modo simultaneo, presidenziali e parlamentari, ma per farlo occorre una legge elettorale. È quindi mio auspicio che questa legge vanga fatta con l'accordo di tutti quelli che lavoreranno insieme non nelle prossime settimane, ma nei prossimi giorni, perché è urgente per poter votare il 24 dicembre". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla conferenza stampa finale.Le prossime sei settimane saranno "cruciali" per il successo delle elezioni in Libia. Lo ha dichiarato il presidente francese. Macron ha sottolineato l'importanza della presenza al vertice dei Paesi confinanti con la Libia e l'unità dimostrata dalla comunità internazionale nel sostegno al processo elettorale in Libia. Il presidente francese ha chiesto alle autorità libiche di trovare "un cammino inclusivo per la partecipazione di tutte le parti" alle urne."E' importante che la Libia possa di nuovo decidere del suo futuro e le elezioni del 24 dicembre sono decisive". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, secondo la quale "alcune cose sono già state fatte, altre devono essere fatte e spero che i preparativi siano fatti in modo che i risultati delle elezioni siano accettati"."Condizione della "buona tenuta di queste elezioni è la stabilità e la sicurezza e dunque è importante il ritiro dei mercenari stranieri non resti sulla carta", ha detto la Merkel, annunciando che "la Germania è pronta a inviare degli osservatori". Altrettanto importante è "procedere alla riconciliazione delle varie forze libiche", ha aggiunto la cancelliera.La presenza di al-Menfi e Abdul Hamid Dbeibah a Parigi "significa due cose: hanno fatto proprio il percorso verso la stabilità a guida libica e concordato con tutti noi ed è la dimostrazione che sono pronti a lavorare insieme verso gli appuntamenti complicati ma per i quali abbiamo fiducia che si risolveranno nel migliore interessa per la Libia".Chi non riconoscerà l'esito del voto in Libia dovrà essere sanzionato. Lo ha dichiarato il premier ad interim libico, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, nella conferenza stampa finale della Conferenza di Parigi sulla Libia. "È stata una riunione molto importante, abbiamo riaffermato che l'organizzazione delle elezioni è una scadenza nazionale e non risparmieremo nessuno sforzo per rispettare la scadenza" del 24 dicembre."Non dimentichiamo il ruolo della Repubblica italiana in questo processo per la Libia". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al Menfi, nella conferenza stampa al termine della Conferenza di Parigi sulla Libia, ringraziando anche il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. "Spero che questa conferenza sia una tappa essenziale, un punto luminoso per la trasformazione della Libia in un paese democratico".