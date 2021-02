Parigi, aggredito a casa lo scrittore ebreo Marek Halter Due uomini incappucciati gli hanno anche detto: "Se gridi sei morto"

Lo scrittore ebreoè stato aggredito venerdì sera da due individui incappucciati che hanno fatto irruzione nella sua abitazione di Parigi.Lo riporta le Parisien. La Procura della capitale francese ha aperto un'indagine per "dalla commissione della violenza"."Stavo correggendo le bozze per il mio prossimo libro e mi sono appisolato sulla mia sedia nella stanza accanto", ha raccontato lo scrittore ottantacinquenne a una radio locale, "ho sentito una presenza e quando ho aperto gli occhi ho visto un uomo incappucciato davanti a me e un altro sulla soglia".Dopo aver domandato ai due uomini cosa ci facessero in casa sua, ha proseguito Halter, ha provato ad afferrare il braccio di uno dei due intrusi per poi cadere dalla sedia. Una volta a terra, uno dei due uomini incappucciati ha picchiato lo scrittore, lasciandolo con alcune contusioni e ferite. "L'unica cosa che mi hanno detto è stata: se gridi, sei morto", ha proseguito Halter. I due intrusi si sono poi allontanati senza portare via niente.