Pandemia in Francia Coronavirus, a Parigi vietati i raduni con più di 10 persone Estese le zone dove è obbligatorio l'uso della mascherina

Continua la ripresa dei casi di coronavirus in Francia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.846 nuovi contagi, in crescita rispetto ai 2669 del giorno precedente. I nuovi decessi sono 18, portando il totale a 30.406 vittime.La prefettura di Parigi ha annunciato che a partire da domani sono vietati i raduni di più di 10 persone, qualora non sia garantito il rispetto delle misure di distanziamento sociale, e sono estese le zone della capitale francese dove vige l'obbligo di indossare la mascherina, a fronte del recente aumento di casi di Covid-19. "Il Prefetto di Polizia ha deciso di ampliare le aree in cui sarà obbligatorio indossare la mascherina a Parigi, da sabato 15 agosto alle 8, per i pedoni, compresi quelli che praticano un'attività sportiva", si legge nel comunicato diffuso oggi, in cui si sottolinea che "se le situazione epidemiologica dovesse ulteriormente aggravarsi, l'uso della mascherina potrebbe diventare obbligatorio in tutta la capitale".La prefettura ha quindi annunciato che le forze di polizia "rafforzeranno i controlli" negli luoghi pubblici e "in caso di mancato rispetto delle norme sanitarie, questi luoghi potranno essere soggetti a chiusura amministrativa". Saranno anche rafforzati i controlli sui trasporti pubblici."Il tasso di incidenza della malattia si sta aggravando a Parigi - ha ricordato la prefettura nella nota - con più di 51 nuovi casi rilevati ad oggi ogni 100.000 abitanti, contro gli 8 ogni 100.000 di inizio mese".