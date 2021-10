Il convegno a Roma Natalità e lavoro. Il Nobel Parisi ai Lincei: "Questo non è un paese per giovani" Il Nobel per la Fisica torna a parlare di giovani e di opportunità con uno sguardo ampio sull'Italia che secondo lo scienziato "è in una trappola demografica"

Sono necessari aiuti fiscali per contrastare il problema del calo delle nascite in Italia. Lo ha detto il Nobel Giorgio Parisi, aprendo il convegno in corso a Roma sugli 'Aspetti medici e sociali dell'età pediatrica in Italia' organizzato presso l'Accademia dei Lincei e promosso dalla Sapienza Università di Roma e la Società italiana di pediatria."L'Italia si trova in una trappola demografica: il numero dei nati è sempre più più basso, bisogna intervenire anche mediante aiuti fiscali", ha detto Parisi, introducendo i lavori come presidente della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'accademia.In apertura del convegno Parisi è tornato a parlare di opportunità per i giovani nel nostro Paese "La precarietà dei contratti giovanili si è sviluppata a macchia d'olio in italia e questo è un problema politico fondamentale da considerare". "Abbiamo un'emigrazione italiana ampia, sostanziosa e costante di persone con un'alta preparazione professionale e il motivo di questo fenomeno è chiaro per me, forse non per tutti: una coppia, per decidere di fare un figlio vuole avere una sicurezza economica e questa, con i contratti precari non c'è".Per Parisi "la natalità in Italia si è ridotta anche per effetto della pandemia, ma è difficile non pensare che questo non dipenda dalla struttura della società italiana. L'Italia non è un paese per giovani", ha detto citando il titolo di una trasmissione radiofonica.Il Convegno dice il Nobel "con una storia complicata. Doveva essere fatto a marzo 2020, un momento tragico anche per la strage nelle zone del bergamasco e ricordo che, uno dopo l'altro, ho dovuto annullare tutti gli eventi. Finalmente, grazie all'effetto fondamentale delle vaccinazioni, oggi la situazione è più soddisfacente e ricominciamo, mantenendo le protezioni per contenere l'epidemia da Covid-19, a fare attività in sede"