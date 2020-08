Mercati Fed, parla Powell: Wall Street in rialzo, giù l'Europa

di Sabrina Manfroi Seduta in calo per le borse europee che non hanno reagito posItivamente alle parole del presidente della Fed, Powell, che ha assicurato una politica monetaria accomodante anche nel caso l'inflazione dovesse salire oltre il 2%. Negli Stati Uniti le richieste di sussidi alla disoccupazione rimangono al di sopra della soglia del milione e il Pil del secondo trimestre è crollato del 31,7%, meglio delle attese, ma comunque in caduta libera.Milano -1,44%, Londra -0,75%, Francoforte -0,71% e Parigi -0,64%. Sotto i riflettori ancora Telecom dopo l'intesa politica per un percorso sulla rete unica al quale partecipi anche Cdp. +3,42%. Bene anche Tiscali, con la quale Tim ha siglato un accordo commerciale: +7,27%. Maglia nera del listino Diasorin, -8,65%.