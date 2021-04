Sicilia Violenza sessuale su minori, arrestato parroco di Piazza Armerina Gli abusi 'reiterati' prima da seminarista e poi da sacerdote su almeno 3 minori a lui affidati per l'educazione religiosa. Il prete denunciato da uno di loro era stato trasferito a Ferrara. La procura di Enna: "chi sa denunci"

di Antonella Alba Per anni aveva abusato di minori, prima da seminarista e poi da parroco. E' accaduto nella diocesi di Piazza Armerina in provincia di Enna, dove un sacerdote è stato arrestato dalla Squadra mobile di Enna con l'accusa di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori. Il provvedimento disposto per ora ai domiciliari."Reati aggravati dal fatto di essere stati consumati in danno di minori a lui affidati per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica", spiegano gli investigatori che a conferma dei reati portano svariati documenti e sms.Ma le indagini sono scattate solo dopo la denuncia di un giovane 27 enne, lo scorso dicembre, 'un sacerdote di cui mi fidavo ha abusato di me' ha detto ai magistrati di Enna a cui si è rivolto. Tra le presunte vittime ci sarebbero però, almeno altri due minori. La procura non esclude che possano esserci anche altre potenziali vittime "alla luce delle numerose e concordanti risultanze emerse dalle indagini". E lancia un appello: "Denuncino quanto prima".Dopo le segnalazioni alla Curia di Piazza Armerina, il sacerdote G.R., 40 anni, era stato trasferito a Ferrara, ma aveva motivato quel suo trasferimento a problemi di salute. La scorsa estate -però - il prete è tornato a Enna, ha officiato riti religiosi e preso parte ad attività con bambini e adolescenti. Circostanza che gli è stata fatale: perchè è stato proprio nel rivederlo che il ventenne avrebbe preso il coraggio di denunciare fatti e silenzi.Il giovane aveva scritto anche a Papa Bergoglio che aveva immediatamente chiesto chiarimenti alla Curia di Piazza Armerina. Dai suoi genitori era giunta una dura accusa: "Soldi della Caritas e l'accettazione della clausola della riservatezza, per garantire il silenzio di nostro figlio abusato", sarebbe stata la proposta venuta dalla diocesi di Piazza Armerina, quando erano andati a chiedere giustizia per il figlio."Non abbiamo ricevuto niente dalla Curia. Siamo venuti a conoscenza del reato solo quando il giovane ha denunciato alla Squadra mobile", ha detto la procura. Da parte sua il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, ha confermato di avere "sempre attivato la procedura canonica informando le autorità ecclesiastiche". Il caso era finito anche davanti al Tribunale ecclesiastico di Palermo, ma il prete, dopo qualche dichiarazione al suo Vescovo, non si era mai presentato.Da lì nonostante i risultati trasmessi alla congregazione del Vaticano, l'inchiesta sarebbe stata chiusa "per difetto di competenza", in quanto all'epoca dei fatti contestati l'uomo non era ancora sacerdote, ma seminarista. Ora grazie a quella denuncia, però, la giustizia civile lo terrà lontano da quegli orrendi abusi.