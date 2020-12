Usa, partiti dai magazzini i camion con il vaccino Pfizer-BioNTech La priorità per la somministrazione è stata data a operatori sanitari e residenti delle case di cura

Negli Stati Uniti, i primi camion che trasportano le dosi del vaccino contro il Covid-19, sviluppato da Pfizer e BioNTech, sono partiti da un impianto di produzione del Michigan. Si prevede l'invio di circa 3 milioni di dosi.La priorità per la somministrazione è stata data a operatori sanitari e residenti delle case di cura. I funzionari federali hanno riferito che le prime spedizioni del vaccino saranno scaglionate. Le dosi arriveranno lunedì in 145 centri di distribuzione. Altri 425 siti le riceveranno martedì e i restanti 66 mercoledì. Il vaccino verrà distribuito in base alla popolazione adulta di ogni stato.I primi camion hanno un carico di circa 184 mila fiale del vaccino, stoccate nei magazzini della Pfizer a Kalamazoo, in Michigan.I camion che trasportano un totale di 189 scatole di fiale di vaccino dovrebbero arrivare in tutti i cinquanta Stati lunedì. Altre 3.900 fiale verranno spedite nei territori degli Stati Uniti e altre 400 scatole imballate con circa 390 mila fiale arriveranno a destinazione martedì prossimo.