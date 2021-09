A ottobre Patto Aukus, Macron e Biden annunciano incontro a Bruxelles Colloquio telefonico seguito da nota congiunta. L'ambasciatore francese negli Stati Uniti lavorerà all'incontro con alti funzionari di Washington

Condividi

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron si incontreranno in Europa a ottobre, ha detto la Casa Bianca a seguito di un colloquio telefonico tra i due leader.L'ambasciatore francese presso Washington ritornerà la prossima settimana "per iniziare un intenso lavoro con alti funzionari degli Stati Uniti", ha affermato la Casa Bianca. L'annuncio del patto di difesa tra Usa, Gran Bretagna e Australia avrebbe beneficiato "di consultazioni aperte tra alleati", si legge in un comunicato congiunto dopo la telefonata tra i presidente degli Stati Uniti e della Francia.Il colloquio arriva dopo giorni di tensione legati al patto Aukus sui sottomarini all'Australia ed era stato annunciato dal portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal, Secondo l'Eliseo, la conversazione è avvenuta su richiesta di Biden.Macron, secondo fonti ufficiali, si aspettava 'chiarimenti e impegni chiari' da Biden, sottolineando che l'obiettivo della chiamata era quello di discutere della 'crisi di fiducia' che ha portato al richiamo dell'ambasciatore francese negli Stati Uniti la scorsa settimana. La Francia intendeva avere 'chiarimenti sulla scelta americana di tenere un alleato europeo lontano dagli scambi chiave sulla cooperazione nella regione indo-pacifica', afferma una nota dell'Eliseo.