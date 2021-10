Jens Stoltenberg: il patto Aukus non deve creare frattura nella Nato

Condividi

Jens Stoltenberg, il Segretario Generale della Nato, in una conferenza stampa convocata al termine della riunione con i consiglieri della sicurezza dei Paesi membri dell'Alleanza, ha dichiarato che "con la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel stiamo lavorando a una dichiarazione Ue-Nato che verrà siglata a dicembre".Nel corso della riunione "è stata sottolineata l'importanza della cooperazione con l'Ue. Abbiamo fatto dei progressi sostanziali negli ultimi anni", ha proseguito Stoltenberg.La disputa tra Parigi e Washington, causata dal partenariato strategico stretto tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito "non deve dividere la Nato" ha aggiunto il segretario generale della Nato. "Questo patto non è contro l'Europa o la Nato. Io comprendo la delusione della Francia, ma il patto non deve creare divisioni tra gli alleati né indebolire la forza della relazione transatlantica" ha spiegato. Il patto cui ha fatto riferimento Stoltenberg è l'accordo Aukus tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia annunciato qualche settimana fa come una "storica" partnership per la sicurezza nell'area indo-pacifica, un patto di difesa per lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare, con l'obiettivo di contrastare la Cina. In seguito alla sigla di questo accordo, l'Australia ha stoppato l'acquisto di sottomarini dalla Francia, facendo saltare un contratto con Parigi da 66 miliardi di dollari.Il segretario generale della Nato ha anche riferito di avere discusso della possibilità di convocare il Consiglio Nato-Russia con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo in proposito."Siamo pronti a convocare la riunione del Consiglio Nato-Russia, in realtà abbiamo invitato la Russia molto tempo fa. Finora la Russia non ha risposto positivamente, e quindi non c'è stato alcun incontro", ha detto Stoltenberg in conferenza stampa a Bruxelles."Ho incontrato il ministro Lavrov alle Nazioni Unite durante l'Assemblea generale dell'Onu non molti giorni fa e non siamo stati in grado di concordare la convocazione di una nuova riunione del Consiglio