Borse La paura del Covid deprime i listini

di Paolo Gila Panico sui mercati per la paura del Covid e di ulteriori restrizioni delle attività in diversi paesi, tra cui la Francia e la Germania. Tutte le borse sono scivolate in territorio negativo con pesanti perdite. Milano ha lasciato sul terreno il 4,06%, ma la peggiore è stata Francoforte: - 4,17%. Londra ha ceduto il 2,55% e Parigi il 3,37%.Negativa anche Wall Street, con flessioni alle 17 e 30 intorno al 3% per il Nasdaq e per il Dow Jones.Lo spread Btp/Bund si alza a 140 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,75%. Euro contro dollaro a 1,17 e 55.